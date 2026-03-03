Міста будуть більш захищені: генерал армії відповів, як Україні покращити ППО

Україна має багаторівневу систему ППО, яка захищає стратегічні об’єкти, міста, села та фронтові позиції від ракет та дронів. Велике значення має дезорганізація ворожих систем управління, що дозволяє перенаправляти атаки або нейтралізувати їх ще до удару.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Україна має напрацювання і технології для ефективного захисту та контратаки, які раніше не застосовувалися повною мірою.

Чи готова Україна до реальної багаторівневої ППО, а не лише декларацій?

Україна потребує переходу від декларацій до реальної практики багаторівневої ППО: удари по об'єктах на території Росії, захисний щит на кордонах і прикриття населених пунктів та військ.

Окрім систем Patriot, SAM-T та IRIS-T , необхідно знищувати весь спектр російських засобів ураження за допомогою десятків різних зенітних комплексів, зокрема таких як "Гепард", а також активно боротися з дронами безпосередньо на лінії фронту, не обмежуючись лише захисними сітками.

Що вкрай важливо і досі мало враховується – це система дезорганізації вогню, управління дронами та комунікаціями. Йдеться як про дрони й ракети, так і про системи керування ними. Навіть наші партнери мають системи шостого покоління, здатні знецінити будь-які засоби координації дронів,

– сказав Маломуж.

Системи радіоелектронної боротьби та управління дронами противника давно виявлені – їхнє розташування, сектори дії та методи нейтралізації відомі як контррозвідці, так і зовнішній розвідці. Це дає змогу не лише нейтралізувати їх, а й перехоплювати керування балістичними ракетами та переорієнтовувати їх на інші цілі, зокрема на території Росії.

"Поряд із бойовою частиною існує менш видима, але надзвичайно ефективна робота – дезорганізація систем зв'язку: від управління "Шахедами" до координації військ стратегічного рівня. Свого часу Україна отримала державні премії за розробки в цій сфері й випередила Росію та Європу в усіх секторах. На жаль, сьогодні це мало застосовується. Те, що нарешті зробили з білоруським сектором – добре, хоч і із запізненням. Тепер треба так само працювати по всіх напрямках", – сказав Маломуж.

Їхня кількість постійно збільшувалась, покращувався досвід пілотів. Чим кращий досвід бійців, тим ефективніше використовуються ті засоби озброєння, які є.

