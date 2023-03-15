ЗСУ змогли сьогодні зробити дещо на півночі Бахмута, – Маляр анонсувала гарні новини

Українські військові продовжують героїчно обороняти Бахмут від російських окупантів. Ворог намагається наступати з декількох боків та оточити місто.

Бахмут наразі – епіцентр війни Росії з Україною. Що відбувається у місті Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Маляр розповіла, що окупанти намагаються просуватися біля Бахмута. Мета загарбників – оточити місто з декількох боків та захопити його. Водночас завдяки героїзму та мужності воїнів ЗСУ є позитивна динаміка для України.

Заступниця міністра оборони зауважила, що на Півночі Бахмута сталося дещо хороше. Розкривати деталі наразі не можна. Водночас українські військові роблять усе, аби окупантам не вдалося реалізувати свої плани.

Маляр наголосила, що бої за місто – це процес.

Сенс оборони Бахмута – величезний

Ситуація у Бахмуті була пріоритетом під час засідання Ставки 14 березня. Володимир Зеленський оголосив, що напрям треба посилювати, а загарбників – максимально знищувати.

Маляр розповіла, що сенс оборони Бахмута – величезний. Саме там зменшуються наступальні можливості Росії. Щодня воїни ЗСУ ліквідовують чимало живої сили та техніки ворога. Дуже важливо – довіряти рішенням українських військових.