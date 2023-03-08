Пригожин не дарма впав в істерику: для вагнерівців під Бахмутом настали дуже темні часи

Вагнерівці зазнають колосальних втрат під Бахмутом. Людський ресурс закінчується. Євгеній Прігожин впав в істерику.

Українські захисники щодня ліквідовують сотні окупантів. Станом на 8 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що "пакетизувати" вдалося вже 155 530 загарбників.

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Вагнерівці – у відчаї. Біля Бахмута вони вже втрачають підтримку російських військових. Прігожин бачить, що людський ресурс закінчується. Вагнерівці вже не мають підтримки артилерії.

Прігожин впав в істерику

На території Росії постійно виявляють нові цвинтарі ліквідованих вагнерівців. Зокрема, нещодавно знайшли ще одне – під Москвою у селі Мавріно . Там поховали щонайменше 27 "пакетизованих".

"Кухар Путіна" впав в істерику через ситуацію під Бахмутом. Раніше Прігожин активно критикував російське міноборони. Тим часом нещодавно записав мало не благальне відео.

Прігожин випрошує боєприпаси та підкріплення. Він вже боїться, що "всім буде п***ець". "Кухар Путіна" у паніці намагається набрати нових росіян, готових "пакетизуватися" в Україні. Окрім того, він пробує набити собі ціну й розповідає, що "фронт розвалиться", якщо вагнерівці відступлять.

Росії та, зокрема, вагнерівцям не вдається досягнути жодної цілі. Усіх окупантів, які прийшли в Україну, чекає або полон, або пакет.