Навіть уявити не можете, – Данілов про користь від оборони Бахмута у найближчому майбутньому

Олексій Данілов заявив, що українці навіть уявити собі не можуть, яка буде користь від оборони Бахмута вже у найближчому майбутньому. Щодня там ліквідовують багато окупантів.

Деталі секретар РНБО розповів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Він розповів, що 10 березня відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – одне з найдовших. Упродовж 3 годин обговорювали, зокрема, ситуацію навколо Бахмута.

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Сьогодні цьому питанню приділяють ключову увагу. Наразі бої тривають на околицях та у деяких місцях усередині Бахмута. Українські герої продовжують обороняти Бахмут від загарбників.

Ви навіть не можете уявити, наскільки це буде нам корисно, для країни та нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію,

– наголосив Данілов.

У Бахмуті все всипано трупами росіян. Їх ніхто не забирає, бо "двохсоті" країні-терористці не потрібні.

Російські загарбники зазнають колосальних втрат. Зокрема, лише упродовж доби воїни ЗСУ ліквідували 1 010 окупантів. Українські захисники фактично повністю знищили ПВК "Вагнера". Безславна історія терористів закінчується. Наразі Євгеній Прігожин записує панічні відео.