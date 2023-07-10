Бахмут беруть під вогневий контроль Сили оборони, – Сирський
Джерело:Олександр Сирський
У Бахмуті на Донеччині російські війська потрапили в оточення. Сили оборони беруть під вогневий контроль незламне місто.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, інформує 24 Канал. За його словами, ворог загнаний у пастку.
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Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій,
– зазначив Олександр Сирський.
Командувач показав, як українські захисники на дахах бахмутських багатоповерхівок нищать російських окупантів, які облаштували там позиції. Так, воїни 77 окремої аеромобільної бригади виявили та поцілили у позицію росіян з ПТУРом (протитанкова керована ракета.
Аеророзвідка виявила позиції росіян із ПТУРом: відео
Захисники взяли панівні висоти
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші оборонці уже упродовж кількох днів тримають вогневий контроль над містом.
У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом,
– зазначила Маляр.
За її словами, це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.
Актуально про ситуацію у Бахмуті
- У Генштабі ЗСУ 10 липня повідомили, що Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області в районі Бахмута.
- На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри землі.
- Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі.