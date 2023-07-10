Бахмут беруть під вогневий контроль Сили оборони, – Сирський

У Бахмуті на Донеччині російські війська потрапили в оточення. Сили оборони беруть під вогневий контроль незламне місто.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, інформує 24 Канал. За його словами, ворог загнаний у пастку.

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Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій,

– зазначив Олександр Сирський.

Командувач показав, як українські захисники на дахах бахмутських багатоповерхівок нищать російських окупантів, які облаштували там позиції. Так, воїни 77 окремої аеромобільної бригади виявили та поцілили у позицію росіян з ПТУРом (протитанкова керована ракета.

Аеророзвідка виявила позиції росіян із ПТУРом: відео

Захисники взяли панівні висоти

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші оборонці уже упродовж кількох днів тримають вогневий контроль над містом.

У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом,

– зазначила Маляр.

За її словами, це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

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