"Дороги вкриті тілами загиблих росіян": ЗСУ розповіли, що відбувається на найгарячіших напрямках

Росіяни розповідають, що мають "певні успіхи" в районі Бахмуту. У ЗСУ зауважили, що успіх в окупантів під Бахмутом один – зазнавати втрат.

Усі напрямки на Бахмутському напрямку вкриті тілами загиблих росіян. Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий під час брифінгу зауважив, що вони або не хочуть ризикувати, або просто зневажають своїх побратимів, повідомляє 24 канал.

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Під Бахмутом йдуть жорсткі бої

Біля Бахмута йде жорстока битва. Окупанти намагаються йти у наступ й постійно накривають цей напрямок з артилерії, проте ніяких успіхів, про які звітують російські пропагандисти, у противників немає.

Насправді успіхи їхні в основному у втраті живої сили й техніки. Там ідуть дуже жорстокі бої,

– сказав Череватий.

Авдіївський напрямок ворог штурмував 41 раз за добу

Окрім Бахмутського, сильні бої йдуть і на Авдіївському напрямку. За цю добу ЗСУ відбили близько 41 штурму ворога й росіяни втратили там щонайменше 249 живої сили, а також БМП та танки.

Що відомо про ситуацію на Донбасі

За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 950 російських військових. Сергій Череватий зауважив, що найбільших втрат окупанти зазнали на Сході, оскільки зараз там найзапекліші бої.

Загалом минулої доби росіяни намагались наступати в районі 10 населених пунктів й усі – на Донеччині. Мовиться про Яковлівку, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янку, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Мар'їнку та Новомихайлівку.

Також росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини. Крім цього, на звільнених територіях правоохоронці знайшли тіла ще 5 цивільних, які загинули під час окупації.

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