Польські волонтери зазнали поранень біля Бахмута

Двоє польських волонтерів зазнали серйозних поранень під час роздачі допомоги біля Бахмута. Під мінометний вогонь потрапили чоловік та жінка.

Речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич повідомив, що двоє польських волонтерів зазнали поранень в районі Бахмута. Жінці-волонтерці довелось ампутувати гомілку.

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Войцех Андрусевич розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

Вони розвантажували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення, – зазначив речник польського МОЗ.

Які тільки Україна повідомила польські служби про поранених, обох волонтерів одразу відправили на лікування до Любліна.

Машини з пораненими перетнули кордон зранку 10 січня, де їх вже чекали машини для транспортування до Любліна.

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