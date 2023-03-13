Штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, – Сирський про ситуацію в Бахмуті

Попри величезні втрати російські загарбники не полишають спроб захопити місто-фортецю. Штурмові загони "вагнерівців" наступають одразу з декількох напрямків. Українські воїни продовжують героїчно тримати оборону та відбивати атаки ворога.

Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста,

– зазначив Сирський.

Водночас генерал-полковник наголосив, що у ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат російському агресору. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбивають усі спроби ворога захопити місто. "Оборона фортеці триває!" – наголосив командувач Сухопутних військ.

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Десятки боєзіткнень: справжнє пекло у Бахмуті

Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається зосередити найкраще підготовлені групи ПВК "Вагнера" і прорвати оборону українських захисників.

Лише за добу 12 березня на цьому напрямку відбувся 161 обстріл. Водночас біля Бахмута було 39 боєзіткнень. Череватий зазначив, що буває і таке, коли упродовж одного дня відбувається і понад 50 боєзіткнень. Бахмут і надалі є епіцентром бойових дій.