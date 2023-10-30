"Ситуація складна": Сирський заявив, що Росія під Бахмутом перейшла від оборони до активних дій

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Раніше ворог там оборонявся, а зараз намагається знову наступати. У ЗСУ розроблять стратегію, аби ефективно протистояти загарбникам.

Власне, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію в районі Бахмута станом на понеділок, 30 жовтня. Водночас він запевнив, що наші війська продовжують знищувати ворога на усіх напрямках.

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Біля Бахмута складна ситуація

За словами генерал-полковника, у районі Бахмута, що в Донецькій області, російські окупанти суттєво посилили своє військове угруповання та перейшли від оборони до активних дій.

На Сході ситуація залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій,

– констатував Сирський.

Він зазначив, що росіяни намагаються зупинити просування українських військ на Донеччині та відновити втрачене положення. Для цього вони використовують десантні підрозділи, а на окремих ділянках – штурмові групи зі складу загонів "Шторм-Z".

"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", – заявив командувач Сухопутних військ.

Також, за словами Сирського, особливо активними росіяни є в районі Куп'янська, де намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямках.

Генерал-полковник провів роботу з командирами військових частин, які діють на напрямках зосередження основних зусиль російських окупантів. Як зазначив командувач, на першому місці повинна бути моральна підготовка бійців.

Ми обговорили всі можливі шляхи застосування наших військ. Спланували подальшу роботу,

– повідомив Сирський.

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Контрнаступ ЗСУ триває