Бахмут для росіян має психологічне, а не військове значення, – Черник про бої в місті

Бахмут Донецької області має для російських окупантів психологічне значення, а не військове. З часом це місто стане для загарбників ще більшою могилою.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, російська армія намагається захопити Бахмут вже близько 10 місяців. За цей час вони змогли просунутися на приблизно 30 кілометрів. Це – надзвичайно скромні показники.

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Утім, "карта" Бахмута ще повністю не зіграна. З часом це місто стане для окупантів ще більшою могилою.

Війна – мистецтво обману. Динаміка фронту – дуже складне явище. У стратегічному контексті все йде правильно. Не маю ні найменшого сумніву, що у підсумку успішні наші наступальні операції з розгрому противника та звільнення земель обов'язково складуться,

– зазначив Черник.

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"Бойовик кулак" України наростає

Як наголосив Черник, стратегічний "бойовий кулак" України лише наростає. Контрнаступ ЗСУ поступово готується і розпочнеться у найбільш вдалий момент. Тут потрібно просто набратися терпіння та вірити у Збройні Сили України.

Натомість окупанти поступово виснажуються. Якщо в березні в середньому вони завдавали 100 – 120 атак, то зараз все зменшилося до приблизно 50.

В стратегічному сенсі ворог вихолощується. Але, звісно, противника не можна недооцінювати. Великі "людські вали" вони ще можуть застосовувати, хоч і не в такій кількості, як би їм хотілося, – зауважив Черник.

Яка ситуація в Бахмуті: коротко

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео боїв в Бахмуті. Вони не припиняються там ні вдень, ні вночі.

У британській розвідці повідомили, що Росія посилює своє угруповання в Бахмуті. За останні дні вони перекинули туди кілька батальйонів.

Паралельно Збройні Сили України контратакують по флангах на Бахмутському напрямку. Там була низка успіхів упродовж останнього тижня.