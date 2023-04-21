ЗСУ тримають Бахмут не заради Бахмута: які завдання виконує українська армія в місті
Українські військові вже місяцями продовжують боронити Бахмут від окупантів. Бої суттєво виснажують російську армію.
Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, оборона Бахмута допомагає українській армії виконувати низку важливих завдань.
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Що відбувається в Бахмуті
Як наголосив Гетьман, українська армія могли б відійти на інші підготовлені позиції в Часів Яр чи Костянтинівку. Тим паче що там розташовані висоти, з яких також можна було б також ефективно вести оборону. Однак рішення залишатися в Бахмуті – дуже доречне.
ЗСУ тримають Бахмут не заради Бахмута. Саме в цьому місті ми стримуємо велику кількість російської армії. І дуже значну кількість знешкоджуємо. Також підбиваємо багато ворожої техніки. Коефіцієнт, з яким ми нищимо окупантів, – дуже високий,
– наголосив Гетьман.
Гетьман розповів, яка ситуація в Бахмуті: дивіться відео
Різні ЗМІ неодноразово говорили про можливість оточення українських військ в Бахмуті ще понад два місяці тому. Однак цього не відбулося. В місті є можливість проводити ротацію підрозділів, а також постачати боєприпаси та інші потрібні речі.
Бахмут свою військову функцію виконав. І продовжує виконувати,
– підкреслив Гетьман.
Яка ситуація в Бахмуті: коротко
- Українські військові продовжують тримати оборону в Бахмуті. Там зараз тривають міські бої, де Сили оборони нищать російських загарбників.
- Видання The Washington Post з посиланням на витік секретних документів з Пентагону повідомило, що США застерігали Україну від подальшої оборони Бахмута. Там зазначали – підрозділи можуть опинитися в оточенні, якщо не будуть виведені упродовж лютого.
- Однак Київ вирішив утримувати Бахмут. І станом на 21 квітня підрозділи Сил оборони успішно захищають місто.