ЗСУ тримають Бахмут не заради Бахмута: які завдання виконує українська армія в місті

Українські військові вже місяцями продовжують боронити Бахмут від окупантів. Бої суттєво виснажують російську армію.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, оборона Бахмута допомагає українській армії виконувати низку важливих завдань.

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Що відбувається в Бахмуті

Як наголосив Гетьман, українська армія могли б відійти на інші підготовлені позиції в Часів Яр чи Костянтинівку. Тим паче що там розташовані висоти, з яких також можна було б також ефективно вести оборону. Однак рішення залишатися в Бахмуті – дуже доречне.

ЗСУ тримають Бахмут не заради Бахмута. Саме в цьому місті ми стримуємо велику кількість російської армії. І дуже значну кількість знешкоджуємо. Також підбиваємо багато ворожої техніки. Коефіцієнт, з яким ми нищимо окупантів, – дуже високий,

– наголосив Гетьман.

Гетьман розповів, яка ситуація в Бахмуті: дивіться відео

Різні ЗМІ неодноразово говорили про можливість оточення українських військ в Бахмуті ще понад два місяці тому. Однак цього не відбулося. В місті є можливість проводити ротацію підрозділів, а також постачати боєприпаси та інші потрібні речі.

Бахмут свою військову функцію виконав. І продовжує виконувати,

– підкреслив Гетьман.

Яка ситуація в Бахмуті: коротко