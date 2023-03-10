Бахмут – стратегічний успіх: у Зеленського розповіли, коли Україна піде в контрнаступ

Росіяни місяцями намагаються захопити Бахмут, але в них нічого не виходить. Михайло Подоляк підкреслив, що ЗСУ вдалося досягнути стратегічного успіху. І розповів, коли ми підемо в контрнаступ.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Росія змінила свою тактику. Тепер вона не бомбардує цивільні об'єкти у Бахмуті. Натомість вона зосереджена на прямих бойових діях.

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Кинули на Бахмут все, що мали

У Бахмуті, за словами Подоляка, ворог зосередив:

значну частину своїх підготовлених військ;

залишки професійної армії;

ПВК "Вагнера", зокрема вербованих в'язнів.

Тому перед нами стоїть два завдання: максимально зменшити їхній боєздатний особовий склад і закріпитися в кількох ключових виснажливих боях, щоб зірвати їхній наступ і сконцентрувати наші ресурси в іншому місці, для весняного контрнаступу. Отже, на сьогодні Бахмут повністю ефективний, навіть перевиконує свої ключові завдання,

– наголосив він.

Коли почнеться контрнаступ

Радник глави ОП підкреслив, що активні наступальні дії ворога триватимуть упродовж двох місяців. Вони будуть зосереджені на Бахмутському, Вугледарському, Лиманському та Соледарському напрямках.

"У Путіна не так багато варіантів. Саме тому він масово мобілізує людей, навіть непрофесіоналів. Але для нього не так важлива кількість людей, як наявність сучасної зброї. Кожна фаза війни має свою математику", – зауважив він.

Подоляк наголосив на тому, що не варто називати Бахмут другим Сталінградом. Водночас він зауважив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться приблизно через 2 місяці. А сам Бахмут він вважає "стратегічним успіхом, навіть у разі відступу".

Окупанти не лише кидають усі свої сили на Бахмут, а й гинуть масово. Пригадаймо, скільки російських загарбників знищили від початку повномасштабного вторгнення.

Ось уже понад 156 тисяч "пакетів"