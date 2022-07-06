Померла 4-річна дівчинка, яку тяжко поранило в Бахмуті під час ворожого обстрілу

6 липня 2022 , 09:34
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Кількість вбитих українських дітей внаслідок дій російської армії, на жаль, зросла. Станом на ранок 6 липня в Україні загинули 346 неповнолітніх.

6 липня повідомили про смерть 4-річної дівчинки. Дитина постраждала під час ворожих обстрілів Бахмута 3 липня.

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Ні в чому не винна дитина зазнала важких поранень. Через 3 дні вона померла.

Загалом від дій російської армії в Україні поранень зазнали 645 дітей. Водночас ці дані не остаточні. Адже інформацію з тимчасово окупованих території та місць активних бойових дій ще встановлюють.

У яких регіонах найбільше жертв та постраждалих серед дітей

  • У Донецькій області – 346 неповнолітніх; 
  • Харківській – 186;
  • Київській – 116;
  • Чернігівській – 68;
  • Луганській – 61;
  • Миколаївській – 53;
  • Херсонській – 52;
  • Запорізькій – 31.

Останні новини про війну в Україні

  • Станом на 6 липня Збройні Сили України ліквідували 36,5 тисячі російських окупантів. Лише за минулу добу армія ворога втратила 150 бійців, 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 4 безпілотники та іншу техніку.
  • В американському Інституті вивчення війни вважають, що після захоплення Луганської області Кремль планує окупувати всю Україну та змінити в нашій державі режим.
  • За даними Генштабу про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку, наші захисники відбили кілька ворожих наступів. Зокрема, вони не дали окупантам просунутися в напрямку Лозового на Півдні, відбили атаки біля Спірного й неподалік Вершини на Бахмутському напрямку. 
  • На Краматорському напрямку ворог намагався наступати біля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки, однак вернувся на старі позиції завдяки зусиллям ЗСУ. 
  • Крім того, росіяни вели штурмові дії біля Долини, але їх також зупинили наші захисники.

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Автор: Софія Мінджоса