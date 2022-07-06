Померла 4-річна дівчинка, яку тяжко поранило в Бахмуті під час ворожого обстрілу

Кількість вбитих українських дітей внаслідок дій російської армії, на жаль, зросла. Станом на ранок 6 липня в Україні загинули 346 неповнолітніх.

6 липня повідомили про смерть 4-річної дівчинки. Дитина постраждала під час ворожих обстрілів Бахмута 3 липня.

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Ні в чому не винна дитина зазнала важких поранень. Через 3 дні вона померла.

Загалом від дій російської армії в Україні поранень зазнали 645 дітей. Водночас ці дані не остаточні. Адже інформацію з тимчасово окупованих території та місць активних бойових дій ще встановлюють.

У яких регіонах найбільше жертв та постраждалих серед дітей

У Донецькій області – 346 неповнолітніх;

Харківській – 186;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 61;

Миколаївській – 53;

Херсонській – 52;

Запорізькій – 31.

Останні новини про війну в Україні

Станом на 6 липня Збройні Сили України ліквідували 36,5 тисячі російських окупантів. Лише за минулу добу армія ворога втратила 150 бійців, 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 4 безпілотники та іншу техніку.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що після захоплення Луганської області Кремль планує окупувати всю Україну та змінити в нашій державі режим.

За даними Генштабу про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку, наші захисники відбили кілька ворожих наступів. Зокрема, вони не дали окупантам просунутися в напрямку Лозового на Півдні, відбили атаки біля Спірного й неподалік Вершини на Бахмутському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог намагався наступати біля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки, однак вернувся на старі позиції завдяки зусиллям ЗСУ.

Крім того, росіяни вели штурмові дії біля Долини, але їх також зупинили наші захисники.

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