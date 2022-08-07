У Бахмуті повідомляють про вибухи, кажуть про майже 10 "прильотів"

У Бахмуті 7 серпня повідомляють про вибухи. Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

росіяни продовжують обстрілювати Донеччину. Зокрема, вранці 7 серпня вкотре обстріляли Слов'янськ. "Прильоти" зафіксували у приватному секторі в центрі міста.

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У Бахмуті повідомляють про майже 10 "прильотів"

Місцеві телеграм-канали повідомили, що у Бахмуті – майже 10 прильотів. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Жителів Бахмута просять не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях цивільного захисту. Це рятує життя.

Окупанти знову обстріляли ЗАЕС

росіяни вчинили чергову провокацію на ЗАЕС. Загарбники ввечері 6 серпня відкрили вогонь та мало не влучили у контейнери відпрацьованого ядерного палива. Вони зберігаються просто неба поблизу місця обстрілу. Ворог пошкодив:

3 датчики радіаційного моніторингу;

800 квадратних метрів віконних поверхонь.

Ситуація на ЗАЕС залишається дуже складною.

Вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе,

– повідомили в Енергоатомі.

Відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілу. Це – працівник ЗАЕС. Його госпіталізували з осколковим пораненням.

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