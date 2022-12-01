Герої в Бахмуті на кожному кроці: у місті прибирають сміття під обстрілами

У Бахмуті, попри обстріли, комунальники продовжують працювати та вивозити сміття. Відходи не могли прибрати близько місяця, оскільки техніка була пошкоджена.

Після обстрілів машину полагодили, тому хлопці працюють. Про це повідомив перший заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко.

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Герої на кожному кроці

Мовиться про авто, яке піднімає контейнери. До сміттєвоза прийшли запчастини. Протягом півтора тижня техніка працює.

Перед цим сміття з Бахмута не вивозили приблизно з середини жовтня. Через обстріли російської армії за місяць у місті накопичилися побутові відходи. Активіст Євген Ткачов опублікував відео роботи комунальників.

Герої у Бахмуті на кожному кроці! Там "приліт" метрів за 200, а вони сміття вивозять,

– написав громадський діяч.

У Бахмуті, попри обстріли, вивозять сміття: відео

Важливо чистити місто від сміття до морозів

Посадовець повідомив, що від відходів вдається очищувати лише центральну, західну та північно-західну частину міста. Південна – занадто небезпечна, а східна – відрізана через знищений міст.

За словами Марченка, важливо прибрати зараз, поки не настали холоди та сміття не замело снігом. Зауважують, що світловий день короткий, обстріли лунають постійно, але робота не припиняється.

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