Просування Росії в Бахмуті вимірюється метрами, натомість ЗСУ краще контролюють втрати, – CNN

За останні тижні боїв за Бахмут російські війська просунулись буквально на метри. При цьому втрати окупаційної армії у боях за місто зашкалюють.

Про це заявили офіційні особи США, яких цитує CNN. Зазначають, що російські війська за 6 місяців боїв під Бахмутом змогли досягти "дуже повільного прогресу", попри те, що на захоплення міста було кинуто великі сили.

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А просування Росії у Бахмуті упродовж останніх тижнів взагалі можна "вимірювати в метрах".

Росіяни все ще не контролюють місто

Також чиновники назвали нещодавню заяву засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про чергове "захоплення" Бахмута "досить відчайдушною спробою".

Наразі ми вважаємо, що росіяни все ще не повністю контролюють Бахмут, тому українці все ще можуть протистояти силам Росії та Вагнера,

– зазначили офіційні особи США.

ЗСУ краще справляються із втратам

За словами американських чиновників, українці "справляються зі своїми втратами набагато краще, ніж росіяни зараз".

"Ми бачили, що вони (Сили оборони України) можуть переміщати підрозділи до Бахмута і назад. Люди відпочивають та відновлюються", — додали високопосадовці.

Як зазначає видання, інтенсивність боїв у Бахмуті дещо знизилася – як через погану погоду, так і через виснаження обох сторін та очікування початку українського контрнаступу.