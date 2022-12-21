"З нами Бог й отаман Залужний": у Бахмуті з'явилося графіті з Головнокомандувачем ЗСУ

У фронтових містах України почали з'являтися графіті з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Зокрема таке зображення з'явилося і в Бахмуті – місті, яке стало найгарячішою точкою на лінії фронту.

У фронтових Українських містах графіті з Головнокомандувачем ЗСУ підписують фразою "З нами Бог та генерал Залужний". Такі зображення з'явилися одразу в кількох населених пунктах.

Важливо Зеленський нагородив військових у Бахмуті: відео з найгарячішої точки фронту

Графіті з Залужним у фронтових містах

Дуже щемливе фото з Бахмута опублікували у мережі. Місто вже стало фортецею, яку ворог знову й знову намагається захопить, але щоразу українські воїни героїчно відбивають атаки окупантів. Однак ворожа артилерія руйнує місто. І от на одній із небагатьох майже вцілілих будівель, у якій, щоправда, вибиті вікна, з'являється графіті з генералом Залужним.

І на тій же будівлі чуттєвий напис "Бахмут любить Україну". Й одразу хочеться відповісти: "Україна любить Бахмут, бо й Бахмут – це Україна".



Графіті з Залужним у Бахмуті / Фото з телеграму InformNapalm

Ще одне графіті з'явилося на монументі з літаком в одному з фронтових населених пунктів. Там уже є напис "З нами Бог та генерал Залужний".



Графіті з Залужним / Фото з телеграму InfomNapalm

Зеленський відвідав Бахмут

20 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут. Глава держави побував на передових позиціях наших воїнів та вручив нагороди воїнам, які героїчно обороняють місто. Варто відзначити, що у росіян неабияк підгоріло через поїздку президента, а в Кремлі навіть вирішили створити фейк про те, що нібито диктатор Путін 16 грудня "відвідував фронт".

Українські воїни вручили президенту прапор та попросили передати його тим, хто ухвалює важливі для України рішення. Цікаво, що згодом американські ЗМІ повідомили, що вже 21 грудня Володимир Зеленський відвідає Вашингтон, зустрінеться з Джо Байденом та виступить перед Конгресом. Однак ні Білий дім, ні Офіс Президента поки не підтвердили інформацію про ймовірний перший закордонний візит глави держави з моменту початку повномасштабного російського вторгнення.