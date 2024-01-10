Ворог працює дронами 24/7, – сержант ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

Російські окупанти далі тиснуть на Бахмутському напрямку. Вони активно застосовують безпілотники, які почали вдосконалювати.

Сержант роти ударних БпАК "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів 24 Каналу про ситуацію на південному фланзі Бахмута. За його словами, захисники тримають усі оборонні лінії, попри постійні штурмові дії ворога.

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Обидві сторони застосовують FPV-дрони, які мало чим відрізняються, бо це переважно китайське виробництво. Усе залежить від того, хто краще допрацює безпілотники.

Якщо казати про FPV, то вони почали застосовувати нічне бачення. І тепер на ці дрони можна натрапити 24/7,

– зазначив Маляревич.

Це дороге технічне рішення, адже камера коштує 700–900 доларів. До слова, один БпЛА може коштувати близько 500 доларів.

Крім дронів, росіяни активно застосовують керовані авіабомби й артилерію. Вони не рахуються з їхньою кількістю й б'ють просто по секторах.

Українські бійці потужно відповідають ворогу. Попри меншу кількість особового складу, снарядів і техніки, захисники беруть якістю й влучністю ударів.

"У нас менше дронів, менше людей, тому ми бережемо життя наших воїнів, бережемо технології, які отримуємо, використовуємо уважніше. Так і воюємо", – констатував Маляревич.

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Половину хімічних грілок, які отримують військові, використовують для техніки. Щоб акумулятори працювали довше, про них треба відповідно дбати.

"Це друга зима, і ми вже навчились, як працювати. Такої холодної зими, звісно, не було, але було кілька таких холодних днів. Ми зробили висновки і дуже уважно до цього ставимось", – наголосив Маляревич.

"Ахіллес" набирає рекрутів

За рішенням Валерія Залужного, рота ударних БпАК "Ахіллес" розширилась до батальйону й проводить рекрутингову кампанію.

Тож якщо ви вирішили служити в українському війську або думаєте, що це станеться рано чи пізно, долучайтесь до нас,

– закликав Маляревич.