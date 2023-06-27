ЗСУ під Бахмутом взяли в полон бійців з ПВК "Ветеран", – Череватий

На східній ділянці фронту зараз йдуть активні бойові дії. Сили оборони успішно знищують ворогів та потроху просуваються вперед.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного управління військ Збройних сил Сергій Череватий. За його словами, на Бахмутському напрямку ініціатива за Силами оборони, наші воїни продовжують тиснути на ворога на північному і південному флангах, повідомляє 24 Канал.

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Сили оборони полонили "ветеранів"

Череватий поінформував, що за поточну добу ворог 309 разів обстріляв позиції ЗСУ зі ствольної реактивної артилерії, відбулось 15 боєзіткнень та два авіанальоти. Лише за пів доби наші захисники знищили 111 окупантів, 187 зазнали поранень, ще 9 ворогів потрапили до полону.

Власне, речник зазначив, що ці полонені були найманцями ПВК "Ветеран". Череватий анонсував відео допиту полонених "ветеранів" у телеграм-каналі Олександра Сирського.

Ви побачите, який суспільний зріз вони представляють,

– заінтригував речник.

Загалом протягом цієї доби наші воїни знищили:

6 гармат ворога,

самохідну артилерійську установку "Гвоздика",

радіоелектронну станцію боротьби,

2 командних пункти спостережень,

3 пункти управління безпілотними апаратами,

1 протитанковий ракетний комплекс.

Які приватні компанії воюють на Бахмутському напрямку

Череватий зазначив, що, окрім ПВК "Ветеран", на Бахмутському напрямку воюють ПВК "Патріот" та "Факел". За його словами, вони усі вже афільовані Міноборони Росії.

"З таким особовим складом (приватних військових компаній – 24 Канал) стратегічні наступальні операції вони точно не проведуть. На жаль, єдине, що вони можуть використати – це масовість. Це і стримує Сили оборони від ще швидших дій", – підсумував Череватий.