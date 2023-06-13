На Бахмутському напрямку зменшилась активність ворога і ми цим скористались, – Череватий

Українські військові продовжують звільняти території рідної країни від ворога. За словами Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку ворог зменшив свою активність.

І цим захисники України скористалися, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, наші військові почали завдавати активних ударів по ворогові, передає 24 Канал.

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Ротація на Бахмутському районі допомогла

Як ви побачили, на Бахмутському напрямку певною мірою зменшилася серйозно активність. Якщо раніше нормою було 30 боєзіткнень, мінімум, мабуть, 15, зараз їх значно менше в силу ротаційних заходів ворога,

– зазначив Череватий.

За його словами, цією ситуацією скористалися наші військові. Вони почали завдавати активних ударів по ворогові. Також проводили штурмові дії на флангах.

Десантні та піхотні підрозділи, які приходили на заміну бійцям ПВК "Вагнера", бачили:

в якому стані виходять вагнерівці;

якою була динаміка боїв;

яких шалених втрат зазнали найманці ПВК Пригожина;

як наші військові завдають потужних ударів по ворогах.

Це абсолютно не додавало їм моральної стійкості і мотивації вести активні дії. Проте, треба зазначити, що ворог розуміє значення для нього Бахмута. І тому надсилає в першу чергу повітряно-десантні підрозділи,

– зазначив Череватий.

За його словами, коли існує ризик втратити позиції, у Росії посилено покладаються саме на підрозділи десантників. Такою є концепція всередині країни-агресорки. Адже десантники вважалися як так звана "швидка допомога" або "паличка-виручалочка".

Просування наших військових триває

Зранку 13 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала дані щодо просування наших захисників. За її словами, впродовж минулої доби під час наступальної операції військовим вдалося пройти на: