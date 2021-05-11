Баканов назвав 5 напрямків, звідки може напасти Росія

Попри те, що напруження біля кордону України зменшилося, частина російських військ залишилася на місці. Іван Баканов назвав 5 основних напрямків, звідки може напасти Москва.

Глава Служби безпеки України не виключає, що Кремль може спробувати напасти зі сторони Білорусі. Однак, крім того, чиновник назвав ще 5 напрямків, які під загрозою.

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Звідки може вдарити Росія

Сіверський оперативний напрям – під загрозою Сумська та Чернігівська області;

Слобожанський – Харківська область;

Донецький – Донбас;

Південнобузький – Одеська область;

Кримський – Херсонська область і все азово-чорноморське узбережжя України.

65% українського кордону уразливі, а решта 35% кордону на західному напрямку теж вимагають пильності з боку нашої держави. Росія активно використовує і підживлює націоналістичні рухи в країнах, щоб впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраве тому підтвердження,

– розповів Баканов.

Скільки військ залишається біля кордону

Глава СБУ пояснив, що агресор наразі вивів лише війська з Криму. Сьогодні бойовий і чисельний склад російської армії вздовж кордону України і в тимчасово окупованому Криму становить близько 100 тисяч осіб.

"Танки, бойові літаки, кораблі, вертольоти, батальйонно-тактичні групи, групи ракетних військ і артилерії", – додав Баканов.