Баканов підтвердив, що знайшов нову роботу в Полтаві: показав свіжі фото та посвідчення

Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов почав працювати адвокатом. Він отримав відповідне свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.

Колишній керівник СБУ підтвердив журналістам, що склав іспити, пройшов стажування та склав присягу адвоката. У підтвердження він навіть показав фото нового свідоцтва.

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Баканов справді в Полтаві

Іван Баканов очолював СБУ з 29 серпня 2019 року. 17 липня 2022 року президент усунув його від виконання обов'язків голови СБУ.

Раніше інформацію про те, що Баканов став адвокатом, оприлюднив керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс. За його даними, Іван Баканов отримав свідоцтво 27 червня у Полтаві.

Він пояснив, що законодавством передбачене складання іспитів за місцем проживання – тобто за пропискою або правом власності, яке підтверджується витягом з реєстру, а також на підставі користування приміщенням (що засвідчує договір оренди).

Після війни багато кваліфікаційно-дисциплінарних комісій припинили свою роботу або працюють нерегулярно, наприклад, у Києві чи Харкові. Тому досить часто претенденти демонструють нам саме договір оренди. Так було і з Іваном Бакановим. Це його самостійне рішення,

– сказав Скукіс.

Баканов підтвердив журналістам цю інформацію та надав свої фото з Полтави, які доводять факт його перебування там.

Баканов у Полтаві: фото "Главком"

Разом з ним посвідчення отримали ще кілька відомих людей

Ексглава СБУ склав кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року, після чого пройшов шестимісячне стажування. 27 червня 2023 року Рада адвокатів Полтавської області йому видала свідоцтво.

Він також повідомив, що разом з ним адвокатські посвідчення отримали ще кілька відомих осіб, проте розголошувати їхні імена ексглава СБУ не став.