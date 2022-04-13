Баканов розповів, що буде з Медведчуком далі

Спецоперація із затриманням кума Путіна Віктора Медведчука була блискавичною. Далі його чекає лише суд.

Йому вже не вдасться уникнути покарання. Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов у телемарафоні, передає 24 канал.

До теми Жоден зрадник не уникне покарання, – Баканов розповів про затримання Медведчука

Далі його (Медведчука – 24 канал) чекає суд, обрання запобіжного заходу, точніше його підтвердження – тримання під вартою,

– сказав глава СБУ.

Він додав, що сподівається, що у майбутньому на Медведчука чекає справедливий вирок. Зокрема, щодо вугільної справи, а також "труби Медведчука", де він фігурує.

Мовиться про фінансування самопроголошених терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також про виведення стратегічного трубопроводу з власності держави.

І додав, що затримання Медведчука дає чіткий сигнал кожному зраднику України, що він не уникне покарання і СБУ зробить все можливе для цього.

До слова – Медведчука затримали завдяки зусиллям СБУ: дивіться відео