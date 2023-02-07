Баканов – в Україні: нардеп Костенко розповів про долю ексголови СБУ

Службу безпеки України офіційно очолив Василь Малюк. У Верховної Ради ще залишилося чимало питань до попередника Малюка на цій посаді – Івана Баканова.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради, військовий ЗСУ Роман Костенко. Він нагадав, що Баканова звільнили з посади голови СБУ у липні 2022 року.

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Тоді в Офісі Президента пояснювали такі кадрові рішення тим, що ефективність ексглави СБУ для президента була не на тому рівні, на якому він очікував.

Кримінальних проваджень щодо Баканова немає

Як розповів Костенко, він мав змогу особисто запитати у нинішнього очільника Служби безпеки про долю його попередника. Зокрема, нардеп цікавився, де саме зараз перебуває Баканов.

Баканов зараз в Україні та, за словами Малюка, після відставки нікуди з України не виїжджав. Стосовно нього проводилося службове розслідування у рамках СБУ,

– повідомив Костенко.

За словами народного депутата, кримінальних проваджень щодо ексголови СБУ не відкривали.

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Комітет з нацбезпеки запросить Малюка для доповіді по Баканову

Він додав, що вже є висновки службового розслідування СБУ щодо Баканова. Однак воно було закритим, і поки що навіть представники Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки не ознайомилися з його результатами.

Костенко зауважив, що для того, аби заслухати висновки щодо Баканова, засідання комітету має бути закритим.

"Думаю, що на наступні засідання комітету ми запросимо Малюка для того, щоб він показав нам результати розслідування щодо діяльності попереднього голови СБУ", – сказав нардеп.

Питання до ексглави СБУ

Як зазначив Костенко, до Івана Баканова залишилося багато питань. Зокрема, вони стосуються організації процесів підготовки України до війни.

Також пам'ятаємо, скільки питань було по Андрію Наумову (ексначальнику внутрішньої безпеки СБУ – 24 Канал), який втік з України. Він зараз перебуває у Сербії, а СБУ працює над тим, аби його повернути,

– сказав нардеп.

Він додав, що також є низка моментів, пов'язаних з кадровими рішеннями, які Баканов ухвалював на посаді голови СБУ. Окрім того, є питання щодо його доповідей на комітеті, які не завжди відповідали дійсності.

Що відомо про скандал з Наумовим Андрій Наумов працював начальником головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Перед початком повномасштабної війни він втік з України. Президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Наумова звання генерала за зраду.



Зараз Наумов є фігурантом низки кримінальних проваджень, зокрема про державну зраду та завдання збитків державі у розмірі понад 3,2 мільйона гривень.



Джерело: Андрій Наумов працював начальником головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Перед початком повномасштабної війни він втік з України. Президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Наумова звання генерала за зраду.Зараз Наумов є фігурантом низки кримінальних проваджень, зокрема про державну зраду та завдання збитків державі у розмірі понад 3,2 мільйона гривень.Джерело: "Чесно"

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