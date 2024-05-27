У Балаклії на Харківщині детонували боєприпаси, залишені росіянами у 2022 році

У Харківській області сталась детонація боєприпасів. Мовиться про ті боєприпаси, які там залишили російські окупанти у 2022 році.

У Балаклії 27 травня сталася детонація боєприпасів, залишених росіянами під час окупації міста у 2022 році. Причиною стала пожежа.

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Боєприпаси детонували

Після детонації боєприпасів місцевих закликають зберігати спокій. Вибухи могли статися через лісову пожежу за межами міста, розповів речник рятувальників Харківської області Євген Василенко.

За його словами, зараз у Високобірському лісництві горить близько семи гектарів хвойної підстилки. На цих територіях після окупації у 2022 році залишилось багато протипіхотних мін та інших боєприпасів. Балаклію деокупували під час блискавичного контрнаступу української армії у вересні 2022 року.

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