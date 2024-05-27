У Балаклії на Харківщині детонували боєприпаси, залишені росіянами у 2022 році
Джерело:Балаклійська МВА
У Харківській області сталась детонація боєприпасів. Мовиться про ті боєприпаси, які там залишили російські окупанти у 2022 році.
У Балаклії 27 травня сталася детонація боєприпасів, залишених росіянами під час окупації міста у 2022 році. Причиною стала пожежа.
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Боєприпаси детонували
Після детонації боєприпасів місцевих закликають зберігати спокій. Вибухи могли статися через лісову пожежу за межами міста, розповів речник рятувальників Харківської області Євген Василенко.
За його словами, зараз у Високобірському лісництві горить близько семи гектарів хвойної підстилки. На цих територіях після окупації у 2022 році залишилось багато протипіхотних мін та інших боєприпасів. Балаклію деокупували під час блискавичного контрнаступу української армії у вересні 2022 року.
Агресор не полишає спроб просунутися на Харківщині
- Окупанти не полишають спроб просунутися в Харківської області. 26 травня вони проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Від початку цієї доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.
- Водночас упродовж дня окупанти не полишають спроб просуватися на Харківщині.
- Росіяни почали повторний наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Основною ціллю було створити буферну зону та зайняти позиції, коли їхня артилерія буде досягати обласного центру.