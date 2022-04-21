У Балаклії на Харківщині окупанти почали розміщувати поранених у міській поліклініці
21 квітня 2022 , 07:16Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські військові почали розміщати своїх поранених у міській поліклініці на Харківщині.
Згідно з інформацією, у Балаклеї поранених окупантів почали розміщувати у міській поліклініці.
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Хоч відомо, що шпиталь для російських військових вони собі обладнали у будівлі місцевої музичної школи.
Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією,
– пояснили у Генштабі.
Також там додали, що ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.Важливо! Ситуація в місті Харкові та області напружена, адже почастішали обстріли житлових районів. Ворог завдає ударів і з землі, і з неба. Усіх мешканців закликають без зайвих потреб нікуди не виходити.
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