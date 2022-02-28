У Балаклії недостатньо продуктів, аптеки зачинені

Балаклія на Харківщині 27 лютого зазнала потужних авіаударів. Зараз місто відрізане від інших українських міст.

Про це повідомив Іван Столбовий, міський голова Балаклія. За його словами, продуктів харчування небагато, їх практично немає і вони не завозяться.

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Всі магазини вчора ще відкрились, працювали, але після авіаудару, я розумію, що сьогодні вони, можливо, працювати не будуть,

– заявив мер Балаклії.

Мешканці міста повідомляли, що не працюють й аптеки. Іван Столбовий пояснює це тим, що їм просто нічого продавати.

Сьогодні Балаклія відрізана: місто не може зв'язатися з Харковом, тому що Ростовська траса перекрита, в сторону Змієва — розбита.

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