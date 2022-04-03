У Балаклії обстріляли евакуаційний автобус, загинув водій, – ЗМІ

ЗМІ пишуть, що російські окупанти обстріляли один з евакуаційних автобусів, який приїхав за людьми у Балаклію. Він мав вивезти персонал та пацієнтів районної лікарні.

За попередньою інформацією, загинув водій автобуса. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на свої джерела в екстрених службах тимчасово окупованого міста.

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У Штабі оборони Харківщини про цей моторошний інцидент наразі не повідомляли. Нагадаємо, Балаклія – це тимчасово окуповане місто, очільник якого пішов на співпрацю із окупантами.

Евакуації чекають десятки людей

Напередодні росіяни обстріляли районну лікарню й потрібна негайна евакуація для близько 70 пацієнтів й персоналу. Будівля медичного закладу – частково пошкоджена. "Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів", – наголосили у Харківській ОВА.

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