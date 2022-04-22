Балаклійському меру Столбовому повідомили про підозру щодо держзради та колабораціонізму

Івану Столбовому – меру Балаклії – повідомили про підозру за фактами держзради та колабораційної діяльності. У березні 2022 року він пішов на співпрацю з окупантами.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила дані, які вдалося встановити під час досудового розслідування. Мером Балаклії Столбового обрали у листопаді 2015 року.

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Росіяни окупували Балаклію 2 березня 2022 року. Тоді Столбовий ухвалив рішення перейти на бік ворога. Він добровільно надав згоду виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі місцевого самоврядування.

Вже 28 березня Столбовий провів нараду керівництва Балаклійської міської ради. Мер агітував заступників лояльно ставитися до окупантів та загалом Росії. Того ж дня Столбовий зібрав місцевих мешканців та повідомив їм, що тепер російські військові видаватимуть так звану "гуманітарну допомогу".

Також Столбовий заявив, що веде переговори з керівниками російських окупантів про налагодження роботи комунальних служб у місті.

Від мера міста до держзрадника та колаборанта: повідомлено про підозру балаклійському міському голові,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Заяви голови Харківської ОВА

Олег Синєгубов – очільник Харківської ОВА – 28 березня повідомив, що зрадник Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Синєгубов наголосив, що мер Балаклії зібрався працювати з тими, хто вбиває українців та руйнує наші міста.

Вже у квітні Синєгубов розповів, що Столбовий виїхав до Росії.

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