Спрощений аналог радянської С-400: чим особлива українська балістична ракета FP-7

Компанія Fire Point провела успішне випробування балістичної ракети FP-7 з дальністю ураження до 200 кілометрів. Появу цієї ракети анонсували ще восени 2025 року.

У компанії вперше показали старт та перший етап польоту ракети FP-7. Як і FP-5 "Фламінго", вона створена за принципом максимального спрощення. Що варто знати про цю українську розробку, розповідає Defense Express.

Чим особлива балістична ракета FP-7?

FP-7 – ракета з дальністю до 200 кілометрів і бойовою частиною вагою 150 кілограмів. Максимальна швидкість становить 1500 метрів за секунду або 5400 кілометрів за годину.

Висота польоту сягає 65 кілометрів, а загальний час у повітрі – 250 секунд. Точність ураження цілі заявлена на рівні 14 метрів.

FP-7 базується на радянській зенітній ракеті 48Н6 від російського ЗРК С-400, але з модернізованим корпусом з композитних матеріалів та новою електронікою і паливом. Аеродинаміка та компонування залишилися подібними до оригіналу, що дозволило скоротити час розробки.

На відміну від оригінальних 48Н6 чи 5В55, де використовувався "холодний" або "мінометний" старт — ракету спочатку підкидало вибуховим зарядом на висоту 30 метрів, після чого вмикався двигун, – FP-7 стартує відразу "гарячим" двигуном.

Ракета рухається по направляючій під кутом, а не вертикально, що теж спрощує запуск і економить час. Ймовірно, рульові поверхні у FP-7 не складаються. І це також свідчить про прискорення робіт шляхом відмови від будь-яких ускладнень.

Пускова установка ракети теж максимально проста: вона створена на базі стандартного причепа, як у "Фламінго". Це робить запуск швидким і дозволяє легко маскувати систему.

Загалом FP-7 – це балістична ракета воєнного часу, з можливістю пізніше адаптувати її під транспортно-пусковий контейнер.

На оприлюдненому відео показаний лише перший етап польоту з прискоренням за рахунок твердопаливного двигуна, паливо для якого розроблено Fire Point. Отже, вже можна стверджувати, що FP-7 успішно літає.

Враховуючи те, що "Фламінго" успішно уразила "Воткинский завод", де роблять "Искандер" та "Орешник", розробник має працюючі системи наведення.

За заявою компанії, FP-7 мала пройти кодифікацію до кінця 2025 року. Поточний статус розробки уточнюється.

Що відомо про розробку в Україні власної балістики?