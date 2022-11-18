Балістична ракета КНДР впала у виключній економічній зоні Японії

Північна Корея вкотре запустила балістичну ракету в межах випробування зброї. Впала вона саме в економічній зоні Японії.

Відповідну інформацію повідомив прем'єр Японії Фуміо Кісіда. Він вкотре виступив проти таких дій Північної Кореї.

Читайте також П'ятий запуск за місяць: КНДР вчергове запустила балістичну ракету в бік Японії

Ракета КНДР впала в економічній зоні Японії

За даними японської берегової охорони, ракета впала орієнтовно за 200 кілометрів від острова на півночі Хоккайдо. На щастя, немає повідомлень про пошкодження кораблів чи літаків.

Ми, природно, висловили рішучий протест проти Північної Кореї, яка повторює свої провокації з безпрецедентною частотою,

– заявив Фуміо Кісіда.

Прем'єр також повідомив, що він заявив Пхеньяну, що Японія не може миритись з такими діями. Окрім того, видання зауважує, що США, Японія та Південна Корея засудили Північну Корею за запуск ракети.

Видання також повідомило, що у відповідь на дії КНДР:

віцепрезидентка США Камала Гарріс скликала зустріч з регіональними лідерами в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва;

зокрема, говоритимуть про запуски ракет та поведінку Північної Кореї, яка дестабілізувала регіон і посилила напруженість;

водночас президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наказав офіційним особам наполягати на посиленні санкцій проти Північної.

Що цьому передувало

Варто пригадати, що КНДР вже вп'яте за листопад вирішила запустити балістичні ракети. Це відбулось на фоні спільних навчань Південної Кореї та США.

Північна Корея запустила ракету після того, як пригрозила США "жорсткішими" військовими діями.

В КНДР пообіцяли вдатись до них, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть кампанію посилення розширеного стримування своїх регіональних союзників.

Дивіться також – чи КНДР бавиться балістичними ракетами перед Південною Кореєю: відео