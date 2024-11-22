Є тільки один сценарій: у якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю

Росія 21 листопада вперше вдарила по території України міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Вона має призначення для завдання ядерного удару. Тому ця атака може бути демонстрацією з боку росіяни можливості завдати ядерного удару.

Ядерний шантаж Росії може не сподобатись Китаю, який неодноразово робив заяви щодо недопустимості таких дій. Про це 24 Каналу розповів політолог Максим Несвітайлов, припустивши, що може змусити Кремль застосувати ядерну зброю.

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Чи є причини зараз

Політолог вважає, що чергові ядерні погрози Росії точно не сподобається Сі Цзіньпіну. Пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю вже закликала всі сторони конфлікту стримано ставитись до оновлення ядерної доктрини Росії та уникати ескалації.

Зверніть увагу! У мережі з'явилось відео удару по Дніпру 21 листопада, імовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж".

Китай має амбіції стати світовим лідером. Очевидно, що він не прагне домінувати над ядерною пусткою, тому Пекін точно не буде підтримувати ядерний шантаж Росії.

Мало хто серйозно це сприймає, тому що, на його думку, існує тільки єдиний сценарій, за якого Росія може дійсно застосувати ядерну зброю. Якщо конфлікт значно масштабується, до нього прямо залучаться інші держави і відбудеться їх зіткнення. Коли при цьому Росія почне програвати конвенційними шляхами, опиниться на межі розпаду, а режим Путіна – на межі повалення.

Коли Путін відчує, що не має шансів, щоб вижити і зберегти свою владу, тоді і застосує ядерну зброю,

– наголосив Максим Несвітайлов.

Проте зараз причин застосовувати ядерну зброю у Кремля немає. Тому, на думку політолога, це з його боку шантаж.

Нагадаємо, що росіяни вранці 21 листопада вдарили по Дніпру, імовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж", яка може бути носієм ядерного потенціалу. Відомо, що ворог міг запустити її з полігону Капустин Яр в Астраханській області.

Водночас журналісти Defense Express припускають, що такі ракети призначені для "доставки зброї масового ураження". Застосування такої ракети вперше по території України може означати те, що Росія "провела демонстрацію можливості ядерного удару".