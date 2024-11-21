Визнали удар у прямому ефірі: Захаровій на брифінгу наказали мовчати про балістичні ракети

Росія 21 листопада запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету. Водночас головним спікерам країни-агресорки не встигли видати методички щодо цього, а тому просто забороняють будь-що говорити та коментувати.

Зокрема представниці російського МЗС Марії Захаровій зателефонували під час брифінгу й у прямому ефірі заборонили будь-що коментувати. Про це повідомляє 24 Канал.

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Захаровій заборонили коментувати удари 21 листопада

Представниці російського МЗС Марії Захаровій заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою. Невідомий чоловік зателефонував посадовиці просто під час прямого ефіру та наказав мовчати.

Що найсмішніше у цій ситуації, Захаровій ніхто не вимкнув мікрофон і розмову було чутно у прямому ефірі. Хто телефонував представниці російського МЗС – невідомо, але та з усім погоджувалася і лише кивала головою.

Маша, удари балістичними ракетами, про що заборонено навіть говорити, не коментуємо взагалі,

– наказав чоловік, який зателефонував Захаровій.

Натомість Захарова лише подякувала та відповіла "харашо". Фактично, ця розмова є підтвердженням та визнанням Росією застосування міжконтинентальної балістичної ракети по території України.

Захаровій заборонили коментувати удар: дивіться відео

Важливо. У мережі також можна знайти повний прямий ефір цього брифінгу, щоб переконатися, що це не фейк. До прикладу, на одному з азербайджанських ютуб-каналів є запис брифінгу, на якому Захаровій наказали мовчати (момент дзвінка – 1:34:50).

Посіпака Путіна Дмітрій Пєсков також відмовився коментувати удар Росії міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Він перенаправив питання до військових і сказав, що йому "зараз цієї теми нема чого сказати".

У МЗС Росії знайшли виправдання дзвінку Захаровій на брифінгу

Після того, як у мережі стало вірусним відео із дзвінком, Захарова вирішила прокоментувати інцидент. Щоправда, вона вирішила, що люди нічого не чули й видала чергову порцію брехні. За словами Захарової, дзвінок буцімто був пов'язаний "з уточненням в експертів належності теми для одного з коментарів"

Перед брифінгом були питання у зв'язку з суперечливими матеріалами в інтернеті. Уточнила в експертів, чи наша ця тема. Відповідь прийшла під час брифінгу — МЗС не коментує. Отже, інтриги ніякої немає,

– наговорила Захарова чергової маячні.

Раніше у ЗМІ припустили, що удар міжконтинентальною балістичною ракетою може бути репетицією ядерного удару. За попередніми даними, росіяни запустили ракету РС -26 "Рубеж" по Дніпру.