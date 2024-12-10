Це сталося вперше: США успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності в районі Гуаму

Агентство протиракетної оборони Сполучених Штатів вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля Гуаму.

Про це заявили в Пентагоні у вівторок, чию заяву оприлюднило агентство Reuters, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія почала скуповувати старі літаки: для чого це потрібно

Сполучені Штати перехопили балістичну ракету середньої дальності в районі Гуаму

Успішне випробування, як пишуть в Reuters, підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Під час випробувань, які отримали назву Flight Experiment Mission-02 (FEM-02), система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

В Reuters пишуть, що директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.

Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Додамо, що вказується, що агентство протиракетної оборони планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.