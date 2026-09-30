Балістичні ракети атакували Київ: прогриміли вибухи, виникли пожежі

Обстріл Києва балістичними ракетами здійснила російська армія вночі 30 вересня. Серію вибухів почули мешканці столиці.

Загроза реактивних БпЛА також актуальна. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Ракетний удар по Києву вночі 30 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу в Києві оголосили 30 вересня вночі о 02:46 через загрозу балістичного обстрілу, як писали Повітряні сили. Монітори додавали, що загроза йшла з напрямку Курська, Брянська та Воронежа.

Спільноти спостерігачів також нарахували близько 10 запущених "Цирконів" або "Онікс-М", а також 6 "Іскандерів" чи С-400. Серія вибухів прогриміла у столиці України.

Реактивні дрони російської армії також загрожували Києву й Київській області впродовж усієї ночі. Повітряний терор ворога триває.

Яка є інформація про наслідки обстрілу Києва?

Щодо наслідків нічного ракетного обстрілу Києва 30 вересня вже відомо, що:

У Святошинському районі пожежа у секторі приватних житлових будинків. Екстрені служби прямують на місце, як пише міський голова Віталій Кличко.

районі пожежа у секторі приватних житлових будинків. Екстрені служби прямують на місце, як пише міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі, як вказали в КМВА.

районі виникло загоряння складської будівлі, як вказали в КМВА. В Оболонському районі – загоряння в приміщенні магазину.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що ввечері 29 вересня мережею ширилися кадри з уламками російського дрона, що впали на Південний міст у Києві. Загалом майже безперервний обстріл столиці триває вже кілька днів.