Чи захищене українське небо від балістичних ракет: пояснення Повітряних сил

ЗСУ мають інформацію, що Росія посилюватиме свої спроможності за допомогою іранських балістичних ракет. Ці ракети дуже важко збити, тож найкраще – це не допустити їхнє постачання до країни-агресорки.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Чому іранські ракети пахнутимуть поразкою Росії

За його словами, Україна не має таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно протидіяти балістичним ракетам.

Наші спеціалісти ЗРВ кажуть, що найкращий захист проти них – це знищити їх на складах. Якщо у світі не знайдуться механізми, щоб не допустити їхнє постачання,

– сказав Ігнат.

Водночас він наголосив, що ЗСУ все одно шукають методи боротьби з ними. Відомо, що ці балістичні ракети мають дальність польоту у 700 кілометрів.

Як влучно зауважив Ігнат, якби не дефіцит в особистих запасах, Росія не просила б в Ірану допомоги з ракетами попри значно гірші тактико-технічні характеристики.

Водночас раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ похвалився, що показник збитих українськими військами іранських дронів росте і сягає останніми днями до 85%, однак для цього витрачають "дуже багато сил і засобів". Тоді як міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська протиповітряна оборона вже збиває близько 60% повітряних цілей. Він анонсував, що найближчим часом результати покращаться.

Що відомо про іранські балістичні

Іран таємно допомагає Росії з озброєнням у війні проти України. Стало відомо, що крім безпілотників, Росія може отримати від Ірану ще й балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar". Їх пробував активно застосовувати через свої проксі воєнні групи. Саме цими ракетами іранці намагалися завдавати ударів по Ізраїлю й по інших об'єктах. Водночас ППО з ним справлялося.

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, за технічними характеристиками балістична ракета дещо важча для перехоплення за крилату. Проте вона не неможлива для перехоплення засобами ППО чи виявленнями.

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