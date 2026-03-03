Іран має ракети дальністю 2000 кілометрів: полковник запасу сказав, чи здатні США їх збити

Іран відкрито заявляє про готовність відповісти США та їхнім союзникам після останніх ударів на Близькому Сході. Тегеран уже продемонстрував можливості своєї балістичної програми, зокрема ракет дальністю до 2000 кілометрів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки ефективними є системи протиповітряної оборони проти таких ракет і чого очікувати від Ірану далі. За його словами, відповідь може бути багаторівневою – від ракетних ударів до диверсійних дій.

Чи можуть США збити ракети Ірану ?

Світан зазначив, що Іран має балістичні ракети дальністю до 2000 кілометрів і активно їх модернізує. Частина з них оснащена роздільними бойовими частинами та рухається складною траєкторією, що ускладнює роботу систем протиракетної оборони. Це вже видно на прикладі ударів по Ізраїлю.

Частина балістичних ракет останнім часом проходить навіть багаторівневу оборону. Йдеться про ракети з роздільними самонаводними бойовими частинами, які йдуть по квазібалістичній траєкторії,

– зазначив він.

Навіть за наявності систем позаатмосферного перехоплення не всі бойові блоки вдається знищити. За його словами, під час одного з масованих пусків по Ізраїлю частина ракет досягла цілей, попри розгорнуту систему ППО.

Близько 20% балістичних ракет проходять. Якщо було випущено близько 200 ракет, то приблизно 40 виконали бойове завдання,

– наголосив Світан.

Це свідчить про технологічний рівень іранських ракет і водночас про обмеження навіть сучасних систем протиракетної оборони.

До уваги! У ніч проти 3 березня іранські дрони атакували посольство США в Ер-Ріяді, спричинивши пожежу та незначні пошкодження без жертв. Інцидент став частиною загострення між Іраном, США та їхніми союзниками, яке триває з кінця лютого.

На які цілі Іран робитиме основну ставку?

Світан пояснив, що головні події розгортатимуться в межах радіуса ураження іранських ракет. Йдеться насамперед про Близький Схід, де Іран може задіяти як регулярні підрозділи, так і структури, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції. До процесу, за його словами, можуть бути залучені і напівофіційні формування.

Основні зусилля будуть наносити саме війська Ірану різного рівня. Це і КСІР, і інші підрозділи, які підключать під певні задачі,

– зазначив він.

Спектр дій не обмежиться лише ракетними пусками. Іран може комбінувати балістику, дрони та диверсійні механізми, залежно від цілей і регіону. При цьому експерт не очікує, що перший удар буде спрямований безпосередньо проти США.

Якщо щось і буде, то швидше по ізраїльському керівництву, а не одразу по Трампу,

– сказав Світан.

Подальша ескалація залежатиме від масштабу відповіді та політичних рішень у Вашингтоні й Тель-Авіві. За його словами, Іран демонструє готовність діяти довгостроково, а не одноразовою акцією.

Україні варто робити ставку на балістику

Світан звернув увагу, що досвід Близького Сходу має практичне значення і для України. За його словами, ефективність балістичних ракет вища, ніж у крилатих ракет або поодиноких дронів, особливо коли йдеться про прорив багаторівневої ППО. Саме це, на його думку, має враховуватися під час формування української ракетної програми.

Основною ударною потужністю повинна бути балістика. Причому стартувати треба не зі 100 чи 200 кілометрів, а з 500 і далі – це вже ракети середньої дальності, щоб можна було діставати до Москви,

– зазначив він.

Дальність у межах 500 – 2000 кілометрів дозволяє уражати стратегічні цілі в глибині території противника. Він підкреслив, що саме такі характеристики мають бути пріоритетом для державних підприємств, а не для приватних ініціатив.

Ракети середньої дальності повинні вироблятися державним підприємством під повним контролем виробництва. Чим швидше це зробити, тим краще,

– наголосив Світан.

Він додав, що масове виробництво дешевих дронів також залишається важливим елементом стратегії. Проте саме балістичні ракети, за його словами, можуть стати ключовим фактором стримування.

Що відомо про ескалацію на Близькому Сході?