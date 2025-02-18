Завдяки Росії північнокорейська балістика стала точнішою, – Буданов

Начальник ГУР МО Буданов розповів, що Росія та КНДР продовжують поглиблювати військову співпрацю у сфері технологій, науки та промисловості. Це, зокрема, повпливало на те, що корейська балістика стала точнішою.

Буданов наголосив, що така співпраця є загрозою для всього світу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Яких змін зазнала ракета KN-23

За час війни в Україні, наприклад, змінилася північнокорейська ракета KN-23. У цьому, зокрема, винні російські фахівці.

Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1 500 метрів, але російські фахівці внесли технічні модифікації. Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою,

— зауважив Кирило Буданов.

Він наголосив, що ця зброя є загрозою безпеки не лише для України, але й для Південної Кореї та Японії.

Як зауважив голова ГУР, для Північної Кореї війна в Україні – можливість отримати бойовий досвід та модернізувати свої військові технології.