Завдяки Росії північнокорейська балістика стала точнішою, – Буданов
- Росія та КНДР поглиблюють військову співпрацю, що зробило корейську балістику точнішою.
- Ракета KN-23 стала точнішою завдяки російським модифікаціям, що є загрозою для безпеки України, Південної Кореї, та Японії.
Начальник ГУР МО Буданов розповів, що Росія та КНДР продовжують поглиблювати військову співпрацю у сфері технологій, науки та промисловості. Це, зокрема, повпливало на те, що корейська балістика стала точнішою.
Буданов наголосив, що така співпраця є загрозою для всього світу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР.
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Яких змін зазнала ракета KN-23
За час війни в Україні, наприклад, змінилася північнокорейська ракета KN-23. У цьому, зокрема, винні російські фахівці.
Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1 500 метрів, але російські фахівці внесли технічні модифікації. Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою,
— зауважив Кирило Буданов.
Він наголосив, що ця зброя є загрозою безпеки не лише для України, але й для Південної Кореї та Японії.
Як зауважив голова ГУР, для Північної Кореї війна в Україні – можливість отримати бойовий досвід та модернізувати свої військові технології.