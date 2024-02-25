Балістика з КНДР: у ГУР розповіли, які північнокорейські ракети запускає Росія

25 лютого 2024, 10:30
Читать новость на русском

Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Північна Корея передала Росії понад півтора мільйона артилерійських боєприпасів, та це снаряди 70−80-х років. Одна половина з них не спрацьовує, а інша — потребує відновлення або перевірки. Водночас ворог отримав і північнокорейські ракети.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький. Він, зокрема, підтвердив, що росіяни уже викоритовували північнокорейські балістичні ракети під час атак по Україні.

Дивіться також Які балістичні ракети КНДР загрожують українським містам і чи може ППО їх перехоплювати

Водночас, за його словами, "дуже складно виявити, що саме запускають: "КН-23" чи це "Іскандер", проте характеристики цих ракет — балістичні.

"Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, північнокорейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", — пояснив він.

Яка вигода для Північної Кореї

За оцінкою ГУР, Росія пообіцяла надати додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння.

"Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить взамін певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", – відповів представник ГУР.

Тобто, за словами Скибіцього, вони сторгувались. Мова про отримання від Росії технологій. І, на чому особливо наголосив представник розвідки, – основне, що важливо розуміти міжнародній спільноті – КНДР однозначно просить технології, які стосуються ядерної зброї.

Росія б'є по Україні балістичними ракетами від КНДР: головне

  • На початку січня 2023 року у Раді національної безпеки США повідомили, що Росія завдала ударів по Україні північнокорейськими балістичними ракетами 30 грудня 2023 року, а також 2 та 6 січня 2024 року.
  • 6 січня, за даними Білого дому, Росія знову випустила кілька північнокорейських ракет по Україні.
  • У Північній Кореї відкинули звинувачення  і назвали їх "безпідставними".

Важливо. Нещодавно СБУ повідомила, що задокументувала факти атак Росії по цивільній інфраструктурі українських міст із застосуванням ракет КНДР. Росіяни випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.
Автор: Анастасія Лукашевська