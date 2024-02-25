Балістика з КНДР: у ГУР розповіли, які північнокорейські ракети запускає Росія

Північна Корея передала Росії понад півтора мільйона артилерійських боєприпасів, та це снаряди 70−80-х років. Одна половина з них не спрацьовує, а інша — потребує відновлення або перевірки. Водночас ворог отримав і північнокорейські ракети.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький. Він, зокрема, підтвердив, що росіяни уже викоритовували північнокорейські балістичні ракети під час атак по Україні.

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Водночас, за його словами, "дуже складно виявити, що саме запускають: "КН-23" чи це "Іскандер", проте характеристики цих ракет — балістичні.

"Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, північнокорейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", — пояснив він.

Яка вигода для Північної Кореї

За оцінкою ГУР, Росія пообіцяла надати додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння.

"Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить взамін певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", – відповів представник ГУР.

Тобто, за словами Скибіцього, вони сторгувались. Мова про отримання від Росії технологій. І, на чому особливо наголосив представник розвідки, – основне, що важливо розуміти міжнародній спільноті – КНДР однозначно просить технології, які стосуються ядерної зброї.

Росія б'є по Україні балістичними ракетами від КНДР: головне

На початку січня 2023 року у Раді національної безпеки США повідомили, що Росія завдала ударів по Україні північнокорейськими балістичними ракетами 30 грудня 2023 року, а також 2 та 6 січня 2024 року.

6 січня, за даними Білого дому, Росія знову випустила кілька північнокорейських ракет по Україні.

У Північній Кореї відкинули звинувачення і назвали їх "безпідставними".

. Нещодавно СБУ повідомила, що задокументувала факти атак Росії по цивільній інфраструктурі українських міст із застосуванням ракет КНДР. Росіяни випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.