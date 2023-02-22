На балконі квартири у Дніпрі виявили 140 кажанів: шокуючі фото
22 лютого 2023, 17:03Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
У вівторок, 21 лютого, рятувальники вилучили з балкону однієї з квартир Дніпра 140 кажанів. Інцидент трапився на вулиці Велика Діївська Новокодацького району.
Перед приїздом надзвичайників власник квартири викликав будівельну бригаду. Вони, своєю чергою, демонтували підвісну стелю та гіпсокартонні стіни лоджії.
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Що зробили зі знахідкою
Рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю рукокрилих. Загалом, фахівці відловили 140 кажанів.
На балконі у Дніпрі виявили зграю кажанів / Фото ДСНС України
Зазначають, що тварин помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.
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- На відео, що опублікували в мережі, тварину помістили в сушильну машину, а тоді увімкнули її.
- Наразі поліцейські встановлюють особу правопорушника чи правопорушниці, а також всі обставини події. Проводиться перевірка.
- Як стало відомо одному з українських видань, над твариною, ймовірно, знущалася колишня студентка Івано-Франківського юридичного інституту НУ "Одеська юридична академія". В інституті одразу прокоментували жорстоке поводження дівчини.
- Викладацький та студентський колективи навчального закладу різко засуджують відеодопис, й акцентують, що дівчина 2 два роки не є студенткою закладу та жодних важелів впливу на її поведінку, на жаль, немає.