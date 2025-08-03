У США спалахнув скандал через плани Трампа збудувати розкішну бальну залу біля Білого дому. Його оцінюють у 200 мільйонів доларів.

Ця зала буде для прийомів гостей і розташовуватиметься біля східного крила Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про розкішну бальну залу Трампа?

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує збудувати величезний зал для прийомів біля східного крила Білого дому. Він розглядає це як "частину своєї спадщини".

Будівництво повинно розпочатися вже у вересні і закінчитися до січня 2029 року – кінця терміну Трампа. Зал матиме близько 650 місць. Багато офіційних заходів Білого дому проводяться у Східній кімнаті Білого дому, яка може вмістити приблизно 200 осіб.

Згідно з візуалізаціями бальна зала буде архітектурно схожою на решту Білого дому, з розкішним інтер'єром, що включає люстри та вишукані колони.

Президент і Білий дім Трампа повністю віддані співпраці з відповідними організаціями для збереження особливої історії Білого дому, водночас будуючи чудову бальну залу, якою зможуть насолоджуватися майбутні адміністрації та покоління американців,

– заявила голова апарату президента Сьюзі Вайлз.

Фінансувати цей проєкт мають сам Трамп та інші спонсори. Втім, у Конгресі та соцмережах ідею сприйняли неоднозначно. Чинний президент хотів побудувати щось подібне ще за президентства Обами, але той відмовився від пропозиції. Трамп пропонував виділити на цю ідею 100 мільйонів доларів.

Ескізи нової бальної зали у Білому домі

Ось у чому суть DOGE: ми скорочуємо ваші витрати і віддаємо їх не тим, хто їх потребує, а тим, хто всім заправляє, і Дональд Трамп – на вершині цього списку,

– заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Журналіст Сет Абрамсон вважає, що це будівництво може бути спробою відволікти громадськість від справи Епштейна.

Критики проєкту впевнені, що це будівництво є виключно піар-проєктом і не має нічого спільного з інтересами американців.