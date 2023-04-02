Прямо під дверима: ЗМІ повідомляють про вибух у подвір'ї екссудді на Одещині

В Одеській області, у місті Балта, прогримів вибух. Згодом стало відомо, що він стався у дворі будинку колишньої судді. Про наслідки написали місцеві інформаційні ресурси.

У неділю, 2 квітня, місцеві телеграм-канали Одещини повідомили про вибух біля будинку, ймовірно, 69-річної екссудді Людмили Бодашко, яка на момент інциденту перебувала в маєтку. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також MR-2 Viktor проти іранських "Шахідів": як чеські ППО допоможуть закрити небо від дронів

Наслідки вибуху

У минулому Бодашко була головою Балтського районного суду. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій кинули невідомі просто-таки під двері маєтку.

Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад та двері. Також від вибуху на землі утворилася вирва, повідомили телеграм-каналу джерела у правоохоронних органах,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що поки правоохоронці з'ясовують усі деталі цього інциденту. Водночас певні інформаційні ресурси пишуть, що через вибух загинув собака.



Вибух біля будинку екссудді в Балті / Фото з анонімних телеграм-каналів



Наслідки вибуху у Балті біля будинку колишньої місцевої судді / Світлина зі соцмереж

Вибухи в інших містах України: останнє

У місті Біла Церква у Київській області не так давно прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що це підірвалась граната біля житлового будинку. Внаслідок цього загинув 59-річний чоловік. За попередньою версією, це суїцид.

Окрім того, у Львові на вулиці Замарстинівській вибухнула граната. У поліції через певний час підтвердили цей інцидент та констатували, що є одна жертва. Як зазначили правоохоронці, вибухнути могла граната РГН.

Разом з тим нещодавно у Запоріжжі пролунав вибух через російських окупантів. Через це мешканців міста закликали спуститись в укриття.

Ймовірно, правоохоронці відкрили провадження за 296 статтею Кримінального кодексу України. У ній йдеться про хуліганство з грубим порушенням громадського порядку, особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.