Війна проти "тіньового флоту": чи може НАТО закрити Балтійське море для російських кораблів

Ви сміятиметесь, але Росія знову пошкодила черговий європейський підводний кабель. Приблизно так можуть починатися новини ледь не щотижня. Бо це дійсно відбувається. Крайній такий епізод зафіксовано 20 лютого на Балтиці в районі острова Готланд, а жертвою ворога став фінський кабель C-Lion1, який належить компанії Cinia і з'єднує "Суомі" з Німеччиною.

Чому одразу "винна Росія"? Бо ця країна-терористка вже неодноразово довела свою підступність і схильність до диверсій, а тому проти неї давно має застосовуватись принцип презумпції вини, тобто саме Росія мати надати докази, що вона непричетна, а не навпаки.

24 Канал розповідає, як Балтійське море може стати безпечним і чистішим, а Росія може втратити здатність фінансувати війну проти України.

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"Російський воєнний корабель" в Балтійському морі

Цього разу, до речі, маємо конкретного підозрюваного. 26 лютого стало відомо, що німецька поліція почала розслідування проти екіпажу корабля Arne, що ходить під прапором мирних островів Антигуа і Барбуди. Судно прибуло з не мирного Санкт-Пєтєрбурга до німецького Кіля за новим російським звичаєм – без якоря. Можливо, саме це судно й було автором диверсії в районі Готланду.



Танкер Arne / Фото MarineTraffic

Нагадаємо, що за останні місяці в Балтійському морі було пошкоджено значну кількість підводних кабелів. У більшості випадків підозрюється диверсія з боку кораблів, пов'язаних з Росією, точніше – з російським так званим "тіньовим флотом", який ця держава-терористка створила для обходу санкцій.

Однак, як бачимо, не лише для цього, але й для диверсій проти інфраструктури країн ЄС. Так, Росія, не маючи можливості розгортати свій флот у Чорному морі, почала перетворювати старі бляшанки на "русскій воєнний корабль".

Один із них – танкер Eagle S (номінально китайське судно з російською командою та відповідними цілями) був затриманий у Фінляндії за допомогою спецназу в грудні 2024 року. На його борту було знайдено шпигунське обладнання та різне диверсійне начиння. Також відомі інші побратими Eagle S та зафіксовані ними лиходійства.



Танкер "тіньового флоту" Росії Eagle S був затриманий фінською владою / Фото Finnish Border Guard

На цьому тлі європейські країни посилюють контроль за Балтійським морем та активніше здійснюють військово-морське патрулювання через ризик нових диверсій.

Що таке "тіньовий флот"?

​​У 2022 році ЄС запровадив санкції на імпорт російської нафти та разом із G7 встановив верхню межу цін, сподіваючись позбавити Росію прибутків та відповідно можливості фінансувати війну проти України. Але Росія швидко знайшла способи обійти санкції. Так з'явився "тіньовий флот", який часто покладається на сумнівних страховиків, щоб уникнути обмеження цін на нафту.

Зверніть увагу! Нині "тіньовий флот" Росії складає до 17% усіх нафтових танкерів у світі.



"Тіньовий флот" зараз перевозить понад 80% всієї російської нафти. Половина з цього припадає саме на Фінську затоку та Балтику. Зокрема, 2024 року з балтійських портів вийшло 348 суден російського "тіньового флоту", які перевозили нафту на суму, що еквівалентна третині річного оборонного бюджету росіян.



Підводні кабелі, пошкоджені в Балтійському морі з кінця 2023 року / Інфографіка WP

Російські кораблі – вже самі по собі є загрозою, навіть якщо не враховувати їхні диверсійні потуги. Бо "тіньовий флот" – це старі бляшанки, яким вже понад 15 років і термін придатності яких вичерпується або вже вичерпався. Росія закупила їх по всьому світу, вони мають сумнівну структуру власності й таку ж страховку.

Отже, кожна така посудина – це потенційна катастрофа. Тому їхня зупинка – це в будь-якому разі благородна справа.

Як Росія зображає себе жертвою

Росія у відповідь на все відповідає словами героя бойовика "Червона спека": "Які ваші докази?" та продовжує надсилати нові "бойові танкери", часто надаючи їм воєнний супровід.

Але не лише це. В західні ЗМІ періодично летять "інсайди" (насправді – вкиди), що перевірка на затриманих кораблях нічого не показала, а всі доведені факти були випадковістю. Про це написав не хто-небудь, а журналісти провідної газети світу The Washington Post. Цей факт залишимо на совісті журналістів, також він має стати щепленням проти "чергового сенсаційного інсайда" від шанованих ЗМІ про те, що "Україна сама на себе напала", біолабораторії чи іншу маячню.

Крім того, Росія спробувала саму себе виставити жертвою й сама пошкодила під час нібито ремонту власні кабелі "Ростєлєкому" в районі Калінінграда (окупований Росією польський Крулевець), а 27 лютого російська пропагандистська агенція "РІА Новості" взагалі почала кричати "вовки" та "сам дурак":

Українські спецслужби за сприяння західних кураторів готуються здійснити серію резонансних антиросійських провокацій, заявили в службі зовнішньої розвідки Росії. Передбачається підірвати мінами російського виробництва іноземне судно в акваторії Балтики, а відповідальність покласти на Росію. За розрахунками українських і західних спецслужб, така акція підштовхне НАТО до рішення закрити Росії вихід у Балтійське море.

У перекладі з російської це означає лише одне: "Воно боїться". Значить, план – добрий.

Чи може НАТО закрити Балтійське море для проходу російських кораблів

Про плани країн НАТО закрити Балтійське море для проходу російських кораблів нам розповіло видання Politico 10 лютого 2025 року.

Журналісти написали, що лобістами повної блокади російського "тіньового флоту" виступають країни Балтії та Скандинавії.

План полягає в змінах до законодавства, які дадуть легальні підстави для сучасного "каперства" проти московських нафтоекспортних танкерів у Балтійському морі.

Які для цього будуть підстави – безпекові, санкційні, екологічні чи ще якісь – неважливо, головне, що таким чином море буде закрите для "тіньового флоту" Росії.



Зліва направо: президенти Латвії та Литви, генеральний секретар НАТО, прем'єр-міністр Швеції, президент Фінляндії, прем'єр-міністр Данії та канцлер Німеччини на саміті членів Альянсу НАТО в Гельсінкі 14 січня / Фото EPA-EFE/Shutterstock

В принципі, зробити це можна швидко – достатньо накласти на всі ці сотні кораблів санкції (нині під ними лише десятки), а потім доручити ВМС контроль за їхнім виконанням. Ну, а потім можна зустрітися з росіянами в суді. Точніше – судах (тому й треба підготуватися добре законодавчо). Але судочинство – справа довга, натомість Росії гроші на війну потрібні зараз.

У такий спосіб зникне сам факт "випадкових диверсій" і збережуться цінні кабелі, але найголовніше – Росія втратить цінний логістичний шлях для продажу своєї нафти й відповідно – для фінансування війни, а нині це 50% російської санкційної торгівлі.

Якщо "лавочку прикрити", то термінали в Усть-Лузі стануть нікому не потрібними, а рідна гавань Путіна – Санкт-Пєтербург втратить свій статус топового морського хабу окупантів. Росіянам доведеться йти окружним шляхом навколо Скандинавії та намагатися відновити втрачені масштаби коштом своєї північної перлини – порту Мурманськ, який традиційно не замерзає, але значно дорожчий за балтійський варіант росіян.

На жаль, серед списку лобістів ми не побачили дві дуже важливі країни – Німеччину та Польщу. Остання, за твердженнями російської пропаганди, хоча й давно вже воює в Україні, насправді дуже обережна, бо має спільний кордон з Росією та її сателітом Білоруссю. Не дозволяють поводитися зухвало й майбутні вибори президента країни, оскільки кожен "необережний рух" може бути використаний суперником, щоб звинуватити у приналежності до "партії війни".

У Німеччині інша ситуація – там вибори вже пройшли, а канцлер Олаф Шольц, який був взірцем небувалої обережності, потрохи вже готується піти на пенсію. Його з вірогідністю в 99% замінить більш рішучий консерватор і вже колишній затятий євроатлантист Фрідріх Мерц.

Біографія Мерц прийде – порядок наведе

Він після останніх антиєвропейських заяв Трампа і його людей в НАТО трохи розчарувався і вже закликає подумати над створенням суто європейського оборонного проєкту з ядерними гарантіями від Франції та Великої Британії. Отже, є підстави вважати, що найближчим часом Берлін приєднається до когорти "балтійських яструбів".

Можливо, після цих потенційних метаморфоз Німеччини перегляне позицію й Польща, бо максиму "гуртом і батька легше бити" ніхто не скасовував.

А от кого питати не будуть – так це Угорщину. Цей троянський кінь НАТО та хвора людини Європи водночас у схемі зайва. Тому, аби план спрацював, він має реалізовуватись не під егідою НАТО, а як регіональний. Звісно, під наглядом зацікавлених осіб у вигляді Великої Британії чи Франції. Не дарма ж вони стільки проводили спільні воєнні навчання на Балтиці та в Скандинавії – час показати, чи зроблені уроки.

У листопаді 2024 року російський воєнний корабель на Балтиці ледь не спровокував великий конфлікт – тоді корвет ВМС Росії "Меркурій" здійснив попереджувальний постріл сигнальною ракетою по гелікоптеру Sea Lynx ВМС Німеччини. Його направив для спостереження фрегат F223 (він же "Північний Рейн-Вестфалія").



Натомість російський корвет супроводжував нафтовий танкер "Генерал Скобєлєв", який прямував до Сирії. Погодьтеся, не такого чекаєш від водойми, яку ЗМІ вже поспішили назвати "внутрішнім морем НАТО".

Нагадаємо, що Росія влаштовує диверсії не лише на морі, а й на суходолі та в небі – вона глушить сигнали GPS, чим ставить під загрозу цивільне авіасполучення, кораблі ВМС росіян поводяться нахабно, а російські воєнні літаки постійно порушують повітряний простір сусідів, здійснюючи небезпечні маневри. Та й взагалі, Росія давно веде проти Європи гібридну війну. Якщо Європа хоче це зупинити, то має діяти та відповідати силою, бо Росія розуміє лише її.