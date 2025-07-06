У Балтійське море впав вертоліт: пасажирам вдалося врятуватися, плаваючи на його корпусі
- Вертоліт з Естонії здійснив аварійну посадку на воду між островами Вілсанди та Сааремаа, потрапивши у хмари і втративши висоту.
- На борту перебували семеро осіб, які врятувалися, плаваючи на корпусі вертольота до прибуття рятувальників, і медичної допомоги ніхто з них не потребував.
- Рятувальну операцію координував Департамент поліції та прикордонної охорони, причини інциденту досі з'ясовуються.
У неділю, 6 липня, у водах Балтійського моря вертоліт здійснив аварійну посадку на воду. Транспорту був зареєстрований в Естонії.
Інцидент трапився між островами Вілсанді та Сааремаа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.
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У Балтійському морі сталася аварія за участю гелікоптера
За попередніми даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, літальний апарат потрапив у хмари, втратив висоту та змушений був екстрено сісти на поверхню моря. Після торкання з водою вертоліт перекинувся, однак завдяки автоматичним поплавкам залишився на плаву.
На борту перебували семеро осіб: п’ятеро дорослих і двоє дітей. Усі самостійно вибралися з кабіни та залишалися на корпусі гвинтокрила до прибуття рятувальників. Через 20 хвилин після отримання сигналу допомоги морська пошуково-рятувальна команда евакуювала всіх пасажирів до порту Вікаті. Медичної допомоги ніхто з них не потребував.
За даними правоохоронців, вертоліт здійснював рейс із Вілсанді до Таллінна. Причини падіння досі з’ясовуються. Рятувальну операцію координував Департамент поліції та прикордонної охорони.