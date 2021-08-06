У Бангладеш блискавка наробила біди: загинули 17 гостей весілля
6 серпня 2021 , 06:40Читать новость на русском
Джерело:BBC
У Бангладеш на одному зі святкувань весілля трапилась трагедія. Щонайменше 17 гостей загинули від удару блискавки. Також є 14 поранених.
Серед постраждалих є і наречений. Трагедія трапилась у прибережному містечку Шибгандж.
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Де були гості
У момент, коли місто накрила негода, гості висадилися з човна. Вони якраз групою прямували до будинку нареченої. У них влучило одразу кілька блискавок.До слова. Схожа трагедія сталась у липні 2021 року в індійському місті Джайпур. Тоді від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей. Було й багато травмованих осіб.
Блискавки у Бангладеш: головне
- Щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від ударів блискавок.
- Влада Бангладешу навіть була вимушена оголосити блискавицю стихійним лихом. Це сталось у 2016 році. Тоді лише за місяць негода вбила понад 200 людей. Найтрагічніший рекорд – 82 особи за один день.
- Фахівці запевнили, що збільшення жертв внаслідок блискавок – через вирубку лісів.