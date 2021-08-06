У Бангладеш блискавка наробила біди: загинули 17 гостей весілля

У Бангладеш на одному зі святкувань весілля трапилась трагедія. Щонайменше 17 гостей загинули від удару блискавки. Також є 14 поранених.

Серед постраждалих є і наречений. Трагедія трапилась у прибережному містечку Шибгандж.

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Де були гості

У момент, коли місто накрила негода, гості висадилися з човна. Вони якраз групою прямували до будинку нареченої. У них влучило одразу кілька блискавок.

Блискавки у Бангладеш: головне

Щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від ударів блискавок.

Влада Бангладешу навіть була вимушена оголосити блискавицю стихійним лихом. Це сталось у 2016 році. Тоді лише за місяць негода вбила понад 200 людей. Найтрагічніший рекорд – 82 особи за один день.

Фахівці запевнили, що збільшення жертв внаслідок блискавок – через вирубку лісів.