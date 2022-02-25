Банки держави-агресорки більше не працюватимуть в Україні

Україна відкличе банківську ліцензію та ліквідує банки, які перебувають під контролем Росії. Таке рішення ухвалив Національний банк.

Як заявив голова Національного банку Кирило Шевченко, у центральному банку просто не можуть дозволити, щоб "дочки" державних банків окупанта продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців.

До теми "Повернись живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії

Які банки більше не працюватимуть в Україні

В Україні більше не працюватиме акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Він на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".

Такою свою роботу в Україні принить акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", що який на 99,77% належить державній російській корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Нагадаємо, що країна-агресорка є акціонером та власником понад 50% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва,

– додали у Нацбанку України.

До слова, Нацбанк отримав право ухвалити таке рішення завдяки введеному воєнному стану.