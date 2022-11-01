Банкір зі списку Forbes Тіньков завив про відмову від громадянства Росії

Російський бізнесмен Олег Тіньков заявив, що він відмовляється від російського громадянства. Після цього його допис зник з мережі.

Водночас бізнесмен заявив, що почав процес відкликання свого бренду з банку. Варто зауважити, що Тіньков ще весною 2022 року продав свою частку в банку, який названий його прізвищем.

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Тіньков відмовився від паспорта Росії: його допис зник

Пропагандистські канали написали, що нібито Олег Тіньков сам видалив допис в інстаграмі, натомість він повідомив, що допис зник.

Мабуть, Путінські тролі якось і до інстаграму дісталися, мій пост зник. У ньому мовилось, що я вирішив вийти з російського громадянства через вторгнення Росії в незалежну Україну. Я проти цієї війни і вбивства мирних людей,

– написав Тіньков.

Він також додав, що починає процес відкликання свого бренду "Тінькофф" з банку. Бізнесмен пояснив причину:

мовляв, коли його в березні відключали від емейлів і банку, Олівер Х'юз і Станіслав Близнюк пояснили, що їх змусили "ізолювати" бізнесмена та змінити ім'я, тому що воно "асоціюється з ворогом народу";

це, за його словами, трапилось після дзвінка Х'юза та Близнюка до адміністрації Путіна;

за словами Тінькова, їм вдалося захопити банк і управляти ним погано. Хоч це і добре, адже менше грошей дістанеться Путіну та війні;

бізнесмен закликав перейменувати банк, щоб його ім'я не асоціювалось з фашизмом.

Що цьому передувало

Ще у травні російський бізнесмен Олег Тіньков виїхав з Росії. Тоді ж він заявив про те, що не хоче бруднити свої бренди кров'ю російських солдатів та жителів України.

Саме тому бізнесмен зі списку Forbes сказав про вихід з Росії брендів Tinkoff та La Datcha. За даними Forbes, в 2014 році він був на 1210 місці в списку найбільш заможних людей світу. У 2017 році мав понад 1 мільярд доларів.

Олег Тіньков також пригадував, що в найкращі часи Forbes оцінював його статки у 9,4 мільярда доларів.

Варто зауважити, що у Олега Тінькова рак. Він з 2019 року намагається перемогти лейкемію. У 2020 році Міністерство фінансів США звинуватило його у приховуванні мільярда доларів доходів.

Окрім того, раніше Тіньков пропонував зробити Путіна імператором, а Навального називав копією "популістки Юлії Тимошенко".

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