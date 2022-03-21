Банківська група BNP Paribas зупиняє операції в Росії
21 березня 2022 , 23:29
Джерело:Bloomberg
Банківська група BNP Paribas припиняє будь-який бізнес в Росії. Місцевий підрозділ більше не зможе обробляти жодні транзакції в цій країні з кінця березня.
Про це заявив голова наглядової ради UKRSIBBANK, що входить до групи, Франсуа Бенаро.
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BNP Paribas скорочував свою діяльність в РФ
Протягом останніх років BNP Paribas поступово виходив з російського ринку. За словами Бенаро, ще з 2012 року банк скорочував діяльність у роздрібному бізнесі та у 2020 році повністю припинив споживче кредитування.
Після нових санкції проти Росії фінансування усіх нових проєктів групи було призупинено.