Банківська група BNP Paribas зупиняє операції в Росії

Про це заявив голова наглядової ради UKRSIBBANK, що входить до групи, Франсуа Бенаро.

До речі ЄС працює вже над 5 пакетом санкцій проти Росії, – ЗМІ

BNP Paribas скорочував свою діяльність в РФ

Протягом останніх років BNP Paribas поступово виходив з російського ринку. За словами Бенаро, ще з 2012 року банк скорочував діяльність у роздрібному бізнесі та у 2020 році повністю припинив споживче кредитування.

Після нових санкції проти Росії фінансування усіх нових проєктів групи було призупинено.

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