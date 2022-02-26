У банкоматах Москви немає готівки

Росіяни у Москві масово кинулись знімати готівку з карток. Це відбувається на фоні запровадження санкцій через вторгнення до України.

Радник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що росіяни вигребли всю готівку з банкоматів у Москві. Він зазначив, що іноземці за останні 48 годин виводили всі активи із країни-окупантки.

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Черги і невдоволення

Зі інформацією російських ЗМІ, люди скаржаться на величезні черги біля банкоматів. Також повідомили і про брак готівки. Банки окупантів визнали, що запит на зняття грошей дуже високий.



Як працюють російські банки / Скриншот 24 каналу



Черга до банкомата "Тинькофф Банк" / Фото з твітера DiiMaralen



Черга до "Альфа-банку" / Фото з твітера Alexander Skvortsov



Росіяни не можуть отримати грошей / Фото з твітера Vlad Deripasko