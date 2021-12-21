Банкова скористалась послугами ОАСК, – юристка про конкурс в САП

Антикорупційну реформу гальмують – скандальний ОАСК частково скасував проведення конкурсу на керівника САП. Водночас рішення суду може бути незаконним.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан. Вона зазначила, що наразі триває співбесіда одного з кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За словами Олени Щербан, мовиться про чинного детектива Національного антикорупційного бюро, через якого виникають серйозні спроби зірвати конкурс.

Конкурс намагалися зірвати

Детектив був ключовим слідчим у справі Олега Татарова, зазначила Олена Щербан.

"Банкова дуже не хоче призначати його керівником САП, оскільки за рейтингом і за балами, які він отримав в результаті незалежних об'єктивних етапів конкурсу, він перемагає. На Банковій розуміють, що це буде людина, яку не зможуть контролювати після справи щодо Татарова", – сказала юристка.

Намагалися у різні способи до вчора (20 грудня – 24 канал) зривати конкурс. Коли не вийшло, Банкова скористалась послугами Окружного адміністративного суду, і для того, щоб спробувати виокремити себе з цього процесу, сказали, що конкурс буде продовжуватись. Олена Щербан Юристка Центру протидії корупції

Рішення суду дійсно не набрало чинності, пояснила Олена Щербан. Фінальне рішення буде тільки після розгляду Апеляційного суду.

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ОАСК передумав

Водночас юристка ЦПК додала, що рішення Окружного адмінсуду Києва має абсолютно надуманий та необгрунтований вигляд. Абсурд рішення полягає у тому, що суд сказав: комісія не мала права затверджувати порядок своєї роботи.

Олена Щербан пояснила, що навіть попереднього керівника САП Назара Холодницького призначали, коли в законі було чітко написано, що комісія організовує конкурс.

За цими ж нормами обирала Холодницького, тоді ОАСК казав, що порядок роботи комісії законний. Зараз ОАСК вже просто передумав. Олена Щербан Юристка Центру протидії корупції

Юристка ЦПК вважає, що наразі мовиться про придуману причину, щоб створити перешкоди і вкотре затримати процес з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Конкурс з обрання керівника САП: коротко